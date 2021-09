Pesaro invitata a Carrara per partecipare al meeting delle Città Creative Unesco

PESARO Dal domani al 26 settembre 2021 scatterà a Carrara (la prima edizione del Creativity forum. Carrara for the Unesco Creative Cities che porta nella città apuana rappresentanti delle istituzioni ed esperti nei settori dell'arte, dell'artigianato, dell'architettura, dell'economia e della comunicazione. Provengono dalle 11 Città Creative Unesco in Italia - tra cui figura Pesaro insieme ad Alba, Bergamo, Parma, Biella, Carrara, Fabriano, Bologna, Milano, Roma e Torino - e discuteranno di rigenerazione urbana e rinascita dei centri storici post pandemia, mettendo al centro della riflessione l'artigiano, l'artista, il saper fare e la creatività. Il dibattito partirà dai due documenti ufficiali nati dal confronto svoltosi nei mesi scorsi: la Carta di Carrara sullo Sviluppo Sostenibile attraverso Arte e Artigianato e la Dichiarazione di Carrara sul ruolo dell'Artista e dell'Artigiano. Venerdì 24 settembre l'apertura ufficiale della manifestazione alle ore 18.00 e in streaming sulla pagina Fb sul tema «L'Artista e l'Artigiano strumenti di rigenerazione urbana sostenibile (Giardino di Palazzo Binelli). Domenica 26 nell'aula magna dell'Accademia di Belle Arti di Carrara ultima seduta plenaria. Nei tre giorni sarà possibile visitare circa 80 laboratori, studi e atelier cittadini in cui operano oltre 200 artisti (ingresso libero) per l'iniziativa collegata Carrara Studi Aperti. Questa sera alle 20.30 sarà proiettato in anteprima Hands at Work, docu-serie in nove episodi che descrive vita e lavoro degli artisti e artigiani di Carrara.

