PESARO Infermieri delusi e pronti a dar battaglia. In molti, quasi tutti, ritengono «offensiva la proposta di contratto trimestrale» da parte della giunta regionale. La protesta, che trova nella provincia pesarese la spinta più forte figlia anche della prima devastante ondata di Coronavirus vissuta sulla pelle da molti operatori sanitari, si è organizzata in un gruppo Facebook privato da quasi 5.000 componenti che, da martedì notte, minacciano di fermare per qualche giorno le attività professionali nei reparti per far capire, una volta per tutte, di non accettare quelle che definiscono «finte promesse». L'assunzione a tempo determinato di tre mesi riguarda in tutte le Marche 3011 infermieri. Sono quelli che hanno superato la preselezione per quale erano pervenute inizialmente 9.000 domande. La graduatoria è stata già pubblicata. «Li chiameremo tutti per l'assunzione che, al momento, sarà a tempo determinato per 3 mesi - ha rimarcato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini -. Una volta validata la procedura concorsuale passeremo poi al contratto a tempo indeterminato». Nella determina del 3 novembre i posti previsti per infermiere cat.D, inizialmente, erano 33 ma con durata della graduatoria valevole per 24 mesi. Ora, la presa servizio deve avvenire entro 15 giorni dalla proposta di assunzione trimestrale che arriverà via Pec ai diretti interessati. Gli infermieri puntano il dito sulla «contraddittorietà» che risiede nella stessa determina. «Molti degli infermieri che hanno passato questa preselezione (circa 600, ndr) che dà diritto a un posto a tempo indeterminato, lavorano già ma con contratti a tempo determinato, con scadenza a giugno 2021 o nel 2022, in questa stessa azienda o in altre Regioni - fanno notare - . Se rifiutano la chiamata per tre mesi cosa accade? Perché in linea teorica sarebbe un no a una chiamata di ruolo, per un posto a tempo indeterminato». Ecco perché chiedono che venga eliminato lo stato di servizio. La proposta risolutiva potrebbe essere quella di stabilizzare tutto il persona sanitario che già lavora a cadenza con una determina straordinaria per emergenza Covid aggiungendo magari l'obbligo, come avviene in altre regione, che per i successivi 5 anni non si possano richiedere spostamenti.

gia. mur.

© RIPRODUZIONE RISERVATA