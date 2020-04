PESARO Inevitabili strascichi polemici sulle date del contagio zero per quanto riguarda le Marche che l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane ieri ipotizzava non prima del 27 giugno, piazzando la regione al penultimo posto dopo la Lombardia. Il pensiero va subito alla stagione turistica che nasce già zoppa. Non a caso la prima reazione avvelenata è stata quella del sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi: «Caro premier Conte - si è sfogato via social - ma lei controlla quello che la tv di stato pubblica? Ma si rende conto dei danni che queste notizie pubblicate sulle pagine Televideo della tv di stato possono causare? Conosce la geografia? Conosce quale è la distanza tra la provincia di Pesaro-Urbino e la provincia di Rimini? Ricordo che lei poco meno di due mesi fa ha fatto ricorso al Tar contro l'ordinanza del presidente Ceriscioli (unico caso in Italia) perché a suo dire non c'era pericolo. Dica chiaramente a tutti i marchigiani se vuole darci il colpo di grazia finale. Mi scusi lo sfogo - ha concluso il sindaco - ma c'è un limite a tutto». Anche Sabina Cardinali, presidente della Cna Balneatori ha chiesto una rettifica per salvaguardare per quanto possibile la stagione sempre più incerta.

