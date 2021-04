PESARO Incrocio tra Strada di Case Bruciate e Strada Montefeltro, primi test con la nuova rotatoria, «qualche rallentamento, ma la sicurezza è aumentata, i residenti lo hanno già notato», rileva Belloni, E Gambini esulta: «Primo passo compiuto, ora sotto con l'incrocio di Selva grossa» Niente più deviazione obbligata verso la rotonda dell'autostrada, per chi scende da strada di Case Bruciate fino a Strada Montefeltro. Da qualche giorno sono conclusi, infatti, i lavori per la realizzazione della rotonda sperimentale con i new jersey e la sistemazione dell'area circostante. Come sta andando? «I residenti mi hanno riferito che la situazione è già migliorata dal punto di vista della sicurezza - dice l'assessore alla Viabilità Enzo Belloni - come tutte le cose nuove, per entrare a regime hanno bisogno di un po' di tempo e per questo abbiamo rilevato la presenza di rallentamenti negli orari di punta, che erano prevedibili. Ma l'obiettivo con la rotatoria era quello di mettere in sicurezza chi scende da Case Bruciate e ora con l'arrivo della bella stagione in molti utilizzano biciclette e motorini. Sicuramente all'incrocio la velocità delle vetture è diminuita». Si era battuto in consiglio comunale con una mozione ad hoc per le formule viarie di questo incrocio, il consigliere comunale di Prima C'è Pesaro Emanuele Gambini, che alla vista della rotatoria non può che ritenersi soddisfatto: «Dopo un anno di sperimentazione con la deviazione obbligatoria, era necessario arrivare a questa soluzione, la precedente sperimentazione non risolveva tutti i problemi di sicurezza. Un primo passo, importante, è stato fatto, ora speriamo che venga messo in sicurezza anche l'incrocio successivo, procedendo lungo Strada Montefeltro, con via Salva grossa». Di recente, anche i residenti del comitato Borgo Santa Maria sono tornati a chiedere un intervento al Comune proprio sull'incrocio di Selva Grossa, segnalando segnaletica insufficiente, svincolo troppo stretto, con i new jersey che ormai non ci sono più. I camion si bloccano in continuazione, il rischio di incidenti è sempre dietro l'angolo e in più occasioni si sono verificati scontri. La richiesta è quella di rendere definitiva la rotatoria nello stesso punto. Il comitato Borgo Santa Maria sostiene che Il Comune debba farsi carico di intervenire celermente in autonomia, senza attendere Società Autostrade, il cui progetto è troppo costoso.

