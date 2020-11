PESARO «In un momento complesso che sembra ostacolare qualsiasi iniziativa, siamo riusciti a non rinunciare ad un momento di condivisione e di serenità e insieme alla Confcommercio Pesaro e Urbino, che ringrazio per aver espresso importante apprezzamento per Il Natale che non ti Aspetti, vorremmo coinvolgere le imprese del territorio nel nuovo progetto digitalizzato al via l'8 dicembre, che presenteremo la prossima settimana». E' quanto è emerso dall'incontro avvenuto nella sede di Confcommercio tra il presidente dell'Unpli Pesaro e Urbino, Damiano Bartocetti e il presidente di Confcommercio Amerigo Varotti, per presentare la nuova veste di uno dei più grandi eventi sul Natale del centro Italia, capace di riempire di atmosfera natalizia la provincia di Pesaro e Urbino. Il Natale che non ti Aspetti rappresenta la formula vincente per ogni singola realtà del territorio in una prospettiva di crescita sia turistica che economica. «La pandemia da Covid-19 - dichiara il presidente Bartocetti - sta lasciando segni indelebili nell'economia e nel turismo scoraggiando investimenti e progetti. L'obiettivo, in un periodo difficile come questo, è non disperdere il patrimonio di lavoro svolto in questi anni ma continuare a investire nella promozione dei luoghi, della loro identità e nel sostegno all'economia, nel pieno rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19». L'accordo tra Unpli e Confcommercio prevede la promozione di tutta le rete della ristorazione e delle imprese artigiane e alberghiere attraverso due importanti iniziative promosse per incoraggiare l'acquisto delle produzioni tipiche locali e aiutare le aziende in un delicato momento storico, ovvero Questo Natale mangia locale, che coinvolge i ristoranti e Questo Natale compra locale che interessa le aziende di artigianato artistico, enogastronomico e hobbistico. Il Natale che non Ti Aspetti, coordinato dalle Proloco e promosso dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino, è un brand consolidato che ha costruito la sua forza in un'offerta unica che ogni anno riesce a catalizzare l'attenzione di migliaia di turisti, registrando il sold out di tutti i ristoranti e delle strutture ricettive, a sostegno di tutta la filiera agroalimentare e delle aziende di artigianato enogastronomico e hobbistico, protagoniste dei mercatini.

