PESARO In un anno così complesso e difficile com'è stato il 2020, il Gruppo Azimut|Benetti ha scelto di stare, anche in queste festività, accanto a coloro che combattono quotidianamente contro i rischi della pandemia. Come già fatto lo scorso aprile, sono stati acquistati kit di protezione individuale destinati alle strutture dei territori dove l'azienda ha i suoi cantieri produttivi, tra cui Fano: agli ospedali, ai medici, agli infermieri, agli operatori del 118 e a tutti coloro che ogni giorno guardano in faccia il Covid e spendono le loro energie per aiutare i malati e contenere la diffusione, ancora pericolosa nonostante l'avvio della campagna di vaccini. Un gruppo di dipendenti si è messo a disposizione per confezionare i pacchi e li ha consegnati ai vari destinatari, testimoniando così la condivisione interna di questa iniziativa. In quest'occasione il progetto ha visto infatti la generosa adesione di tutti i dipendenti dell'azienda, che hanno partecipato in prima persona: ognuno di loro, infatti, ha destinato il valore della propria strenna natalizia a questa operazione di solidarietà e l'azienda ha integrato la somma con una pari donazione economica, di fatto raddoppiandola. Ma c'è di più: alla lista dei destinatari delle donazioni sono stati aggiunti anche due ospedali pediatrici: il Regina Margherita a Torino e il Meyer a Firenze. Ad entrambe le strutture sono state destinate risorse utili per sostenere l'accoglienza delle famiglie dei piccoli pazienti, che spesso, per poterli assistere, sono costrette a soggiornare a lungo lontane dalle proprie città di residenza.

