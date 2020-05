PESARO «In questi mesi hanno sofferto, e noi con loro. Ma hanno seguito le regole, per il bene dei loro cari e dei loro dipendenti. Adesso però basta. E' ora di lanciare la verafase 2 dell'economia». Marco Pierpaoli, segretario generale di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino lancia un appello alla Regione Marche e al Governo affinché il prossimo 18 maggio si possa «riaprire tutto, senza se e senza ma». Confartigianato lancia una serie di proposte: «Obbligo per i titolari e gli addetti alle vendite di dotarsi di mascherine comuni, guanti e gel idroalcolico; prevedere le necessarie misure in modo da attuare il distanziamento e regolare l'accesso ai negozi, ai tavoli, ai banchi, che saranno attuate anche con la collaborazione dell'operatore; obbligo di esporre cartelli alla clientela con le regole di comportamento, le misure per il distanziamento e l'accesso al banco. I nostri imprenditori sono pronti a seguire queste indicazioni, da subito, affrontando anche ulteriori costi di gestione, ma devono avere la certezza di ripartire». Anche le Istituzioni però possono e devono fare la loro parte. «Al governo regionale e nazionale chiediamo provvedimenti di liquidità a fondo perduto, rapidi e senza burocrazia; rinvio del pagamento di imposte, tasse e dei tributi previdenziali fino al 30 dicembre prossimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

