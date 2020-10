PESARO Il tour mediatico di Umberto Carriera continua, tra comparsate tv e proclami sui social. Ieri è stata la volta del palco de La 7 di Mirta Merlino, L'aria che tira. Una puntata condotta dalla giornalista in quarantena sul divano di casa e dedicata al famigerato Dpcm che chiude le attività di somministrazione cibo e bevande alle 18 e sigilla fino al 24 novembre sport amatoriale e dilettantistico dunque piscine e palestre comprese. L'intrepido contestatore di Montecchio ha trovato però sulla sua strada il sindaco Matteo Ricci, anche lui ospite della trasmissione. Carriera ha ribadito che riaprirà i suoi due ristoranti (gli altri 3 sono stagionali e dunque chiusi) in barba alle regole. E alla domanda di David Parenzo, presente in studio sull'eventualità di inviarci la polizia municipale Ricci è stato durissimo. «Ovvio che gli manderò la polizia municipale. La legge va rispettata e quello che è accaduto l'altra sera è molto grave. Una buffonata che ha danneggiato chi invece protesta con serietà. La legge va rispettata sempre ma soprattutto in un periodo di Pandemia. E lo dico da sindaco di una città che ha sofferto tanto, centinai di morti, migliaia di persone in ospedale . Dunque non solo arriverà la polizia municipale ma ci saranno ripercussioni penali gravi e mi dispiace per i dipendenti di Umberto e per i suoi colleghi che sono stati penalizzati. Non tollero che nella mia città ci sia qualcuno che per farsi un po' di pubblicità non rispetta le regole che tutti gli altri osservano».

