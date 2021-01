PESARO Il sindaco Matteo Ricci lancia il progetto scuole sicure cogliendo al volo le richieste che sono già state avanzate alla Regione Marche in questi giorni dai due consiglieri regionali dem pesaresi Andrea Biancani e Micaela Vitri: «Al lavoro per lo screening generale su studenti delle superiori e personale scolastico. Servono scelte nazionali, non è possibile che ogni regione vada per conto proprio». Il sindaco ieri mattina in diretta a Mattino 5 è intervenuto sulla decisione di posticipare il rientro a scuola. Prudenza, la parola d'ordine, «perché il virus - continua Ricci -circola ancora molto. Ma si possono riaprire le scuole superiori in presenza al 50% in sicurezza con uno screening di massa degli studenti». L'esempio da seguire è quello della Regione Lazio, «che fa il tampone veloce gratuito a tutti gli studenti delle superiori. A Pesaro il Comune è pronto a pagare il personale necessario per lo screening sugli studenti e sul personale scolastico. Nei giorni scorsi mi sono sentito con l'assessore regionale alla Sanità Saltamartini, che ringrazio per la disponibilità». Per quanto riguarda il progetto scuole sicure, il sindaco ha poi proseguito: «Le Marche stanno facendo un'ottima iniziativa con lo screening generale, ma ci sono parecchi tamponi acquistati che non verranno utilizzati. Questi tamponi potrebbero essere usati per lo screening scuole sicure e, siccome molto personale dell'Asur è impegnato anche nella campagna di vaccinazione, come Amministrazione comunale stiamo disponendo un elenco di medici e infermieri per poter eseguire i tamponi che siamo disposti a pagare noi pur di garantire un ritorno a scuola in sicurezza. Ovviamente - conclude Ricci - dobbiamo aspettare i dati di venerdì sul Rt che determineranno il colore e le conseguenti restrizioni per la regione Marche da lunedì».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA