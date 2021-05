PESARO Il recupero e la valorizzazione di contenitori storici va di pari passo con la riorganizzazione di spazi, servizi e uffici comunali. Non solo Palazzo Mazzolari, nel pacchetto di interventi parte dello stesso bando, ci sono anche Palazzo Almerici, sede del Museo Oliveriano e il polo San Domenico, ora di proprietà comunale. Ma che fine faranno nell'eventualità gli uffici comunali? Da una ricognizione di Marco Fattore, dirigente del Servizio Patrimonio è emersa una prima ipotesi di riordino di alcuni uffici, che sarà oggetto di approfondimenti. Dopo una prima soluzione temporanea necessaria ai lavori strutturali, una possibile riorganizzazione vedrebbe gli uffici del Rossini Opera Festival, spostarsi nello spazio dell'ex lavanderia interno a una porzione dell'ex ospedale psichiatrico San Benedetto, una volta che con il progetto congiunto con la Regione sarà recuperato e ristrutturato. Così facendo si riuscirà a riuscire a collocare tutto il servizio Cultura-Turismo al secondo piano di Palazzo Gradari, attuale sede del Rof. Resta ancora aperta l'ipotesi di riordino di altri uffici comunali, che invece attualmente troviamo sparsi in vari edifici. L'input che arriva dal sindaco Ricci è ridurre il costo economico in capo all'Amministrazione per gli affitti e l'utilizzo di spazi comunali ma non di proprietà. Attendono così di trovare la giusta collocazione anche i vari uffici dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali, che dovranno lasciare le stanze occupate nel complesso dell'Agenzia delle Entrate, per spostarsi in centro storico: o all'ex Tribunale di via San Francesco, il cui recupero è però ancora bloccato, o nel San Domenico appena acquistato. A questo proposito si lavora per intercettare altre risorse dal plafond complessivo del bando Rigenerazione Urbana da utilizzare anche per il recupero del San Domenico e per la ristrutturazione e l'ampliamento della sede della Biblioteca Oliveriana. Per il San Domenico è stato ripreso in mano il progetto dell'architetto Canali di Parma ma in buona parte rivoluzionato negli spazi da valorizzare. Recupero e adeguamento strutturale per l'ampliamento dell'Oliveriana a Palazzo Almerici.

