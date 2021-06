PESARO Il prossimo fine settimana scatterà la sosta a pagamento, solo nel fine settimana, nell'area parcheggio del Campo di Marte, a Baia Flaminia, che sarà gestita da Pesaro Parcheggi. La tariffa per la sosta nella zona Campo di Marte/viale Varsavia sarà per la prima ora di un euro 1,05, praticamente equiparata agli altri ticket degli stalli blu, per le ore successive di 1,25 euro e la sosta minima sarà di 30 minuti per un costo di 0,30 centesimi. In concomitanza con la sosta a pedaggio, il Comune metterà a disposizione dei bagnanti una navetta che farà la spola dall'area tra i due porti (la darsena dove è ubicato il ristorante La Vela) e il Campo di Marte. Le navette a disposizione dei bagnanti saranno gratuite per i passeggeri grazie all'accordo che ormai da diversi anni viene rinnovato tra Comune e Ami. Ma sull'introduzione del ticket il sabato e la domenica le proteste sono ancora aperte, specialmente da parte dell'opposizione. Un post particolarmente polemico è quello della consigliera del quartiere 9, dove ricade Baia Flaminia, espressione della lista Ascoltiamo Pesaro dove è confluito il centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia). «Sul parcheggio a pagamento di Baia Flaminia - scrive Silvana Ghiretti - il quartiere 9 non è ancora stato interpellato. Non c'è stato ancora alcun confronto con il consiglio di quartiere, non è ancora stata indetta dal presidente una riunione in merito infatti, alla mia domanda perplessa come consigliera di minoranza, lo stesso ha risposto che convocherà la riunione a breve. Siamo già all'11 giugno e tutto tace. Probabilmente il Comune si è già confrontato in altra sede solo con la parte di maggioranza del quartiere, e in consiglio a mio parere non in ci sarà una vera discussione ma solo una presa d'atto perché ormai i tempi sono stretti come spesso ci sentiamo ripetere. Questo è giusto che i cittadini del quartiere lo sappiano».

