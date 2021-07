PESARO Il Maestro Vangi la prossima settimana sarà a Pesaro per prendere visione dei luoghi dove potrà essere posizionata la scultura, e conoscere meglio le idee allo studio dei tecnici nell'asse di piazzale Matteotti. Uno snodo, certamente complesso, e non solo perché al centro di un asse viario molto trafficato. Dai primi bozzetti realizzati nella casa-laboratorio di Pietrasanta, emerge l'idea dell'opera commissionata dalla famiglia Bucci e dedicata alla città, ma prima di guardare al lato artistico sono necessarie una serie di verifiche al di sotto della pavimentazione di piazzale Matteotti, propedeutiche anche ad ottenere il parere della Soprintendenza. «I tempi entro i quali definire un cronoprogramma certo per le diverse fasi di lavorazione della scultura e il suo posizionamento commenta il Maestro Vangi, raggiunto telefonicamente dipendono molto dall'esito dei sondaggi, che dovranno essere svolti nel sottosuolo del piazzale. Verifiche queste utili per visionare da un punto di vista archeologico, la presenza di altri eventuali resti di mura romane o altri manufatti o mosaici interrati, come già ricordiamo in passato sono stati trovati proprio in quel punto del piazzale. In tal caso, il punto del piazzale Matteotti, dove collocare la scultura dovrà essere rivisto e spostato almeno di una ventina di metri. Proprio per questo nei prossimi giorni rientrerò a Pesaro e con i tecnici del Comune si è concordato l'avvio dei sondaggi entro fine mese». Il Maestro Vangi nel frattempo dal suo studio-laboratorio ha già iniziato a lavorare alle forme e ai materiali della scultura. «Il disegno è complesso conclude il Maestro due i materiali utilizzati per forgiare l'opera, acciaio inox mentre un altro lato della scultura sarà in granito rosso. Opera, che ben si presta comunque ad essere collocata in uno snodo viario importante del centro cittadino, perché molto alta e stretta alla sua base, in sostanza una stele di 10 metri, che sondaggi permettendo troverà il suolo posto ideale nell'aiuola centrale del piazzale».

let. fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA