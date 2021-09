PESARO Il Green pass a macchia di leopardo. Ci sono dei bug nella regola del passaporto vaccinale. Come quello di non imporlo ai genitori impegnati nelle mattinate di inserimento scolastico negli asili e nelle scuole dell'infanzia. Considerati alla pari dei fornitori consegnatori di breve durata. Poi, c'è il tema dei colloqui, quelli sull'andamento dell'alunno che la sottosegreteria all'istruzione Barbara Floridia consiglia di programmare e organizzare online. Le regole in ogni caso sono semplici: un solo genitore accompagnatore e uso della mascherina tutto il tempo della permanenza nella struttura e limitare gli accessi per casi di effettiva necessità amministrativa, gestionale, operativa previo prenotazione. Finora, non si sono espressi comitati di genitori. Molti sostengono che la posizione pro o contro i Green pass a scuola sia una posizione individuale che esula degli obiettivi fissati dai rappresentanti di classi o comitati di genitori. Intanto, il problema del trasporto urbano, anche se non c'è l'obbligo di essere muniti di un passaporto vaccinale sta dando un ulteriore vantaggio alle iniziative Piedibus. Come quella promossa dall'Associazione Genitori Villa San Martino di Pesaro. «Nostro figlio non può andare a scuola a piedi o in bici, c'è troppo traffico in strada, lo portiamo in auto. È da questo paradosso che è partita la nostra riflessione spiega uno dei soci Luigi -. Abbiamo fissato un appuntamento per domani settembre alle 21 in via Frescobadi per organizzarci Il Piedibus è l'idea di un autobus formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un autista davanti e un controllore che chiude la fila. Parte da un capolinea e raccoglie passeggeri alle fermate predisposte lungo il cammino, rispettando l'orario prefissato. Tutti hanno un gilet rinfrangente. Un genitore a rotazione accompagna tutti i bambini. L'impegno una volta a settimana, si riduce il traffico e di conseguenza diminuisce l'inquinamento e andare insieme a scuola diventa un divertimento. L'associazione Genitori Villa San Martino partecipano anche al progetto A scuola con amici del Comune che coinvolge i bimbi della quarta e della quinta elementari. Vantaggi a cui se ne aggiungono altri in tempi di Covid. Ossia quello di muoversi all'aria aperta e di liberare i bus urbani dai piccoli utenti delle ultime o prime fermate.

ve. an.

© RIPRODUZIONE RISERVATA