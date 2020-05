PESARO Il festino in casa ai tempi del coronavirus finisce con una lite e la sanzione dei carabinieri. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 1,30, alcuni condomini di una zona residenziale di Montelabbate hanno allertato i carabinieri. A svegliarli nel cuore della notte le urla e gli schiamazzi dei vicini. Un diverbio che non era un fuoco di paglia, ma è continuato per diversi minuti tanto da rendere indispensabile la chiamata ai militari. Sul posto è intervenuto il radiomobile dei carabinieri della stazione di Montecchio. Hanno bussato alla porta e si sono trovati davanti 5 ragazzi sudamericani tra i 22 e i 27 anni e 3 di loro stavano appunto litigando . Erano tutti alticci e in casa c'erano diverse bottiglie di alcool. I carabinieri hanno approfondito il controllo e hanno scoperto che non erano legati da vincoli di parentela. E per di più senza dispositivi di protezione individuale. Quindi, visto l'assembramento che si era creato ingiustificatamente, i militari hanno proceduto a sanzionare i giovani in base al divieto di spostamento se non per motivi essenziali. Ma non è l'unico caso perché con la Fase 2 c'è chi ha preso poco sul serio i provvedimenti. C'è un allentamento, ma con regole ben precise, comprese quelle legate al trasporto in auto. E così i carabinieri di Gabicce hanno fermato 3 giovani a bordo di un'auto. All'interno due ragazzi di origine straniera e una ragazza di Gabicce di 22 anni. I tre non sono legati da vincolo di parentela dunque non potevano stare tutti in macchina, per di più senza dispositivi di protezione individuale. Anche per loro è scattata la sanzione per inottemperanza del decreto governativo. Controlli a tappeto per tutto il weekend. Il piano prevede un massiccio impiego delle Forze di polizia, che si avvarranno del concorso dei militari delle Forze Armate impiegati nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure, e delle Polizie locali, soprattutto nelle aree che costituiscono le principali mete di attrazione in questo periodo, quali il litorale e le aree naturalistiche delle zone interne. Massima attenzione sarà riservata alle eventuali situazioni di assembramento che, come noto, sono assolutamente vietate. Intensificato l'impiego anche delle pattuglie della Polizia Stradale lungo il tratto autostradale e le principali arterie della provincia.

