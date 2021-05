PESARO Il consiglio regionale discute oggi il nuovo Piano triennale del Turismo della Regione. Un documento programmatico contenente gli obiettivi, le strategie e le linee guida che la Regione seguirà nei prossimi tre anni in questo settore. Il Piano era stato al centro di forti discussioni già dal suo voto preliminare in Commissione. Quando fu presentata la prima versione, il vicepresidente del consiglio Andrea Biancani aveva riscontrato l'assenza, nell'elenco dei grandi attrattori turistici, a cui è dedicata la Misura 14 del Piano, dell'area costiera del nord delle Marche. Un'area, la Riviera del San Bartolo, che, con il Parco San Bartolo, Pesaro, Gabicce e Gradara, costituisce di fatto uno dei principali bacini turistici marchigiani in grado di fondere offerta culturale, storica, balneare e naturalistica. «L'esclusione di questi comuni non è stata una semplice svista, ma una scelta voluta dalla maggioranza. La Commissione ha provveduto a inserire numerose altre zone marchigiane rispetto all'elenco iniziale, ma non ha voluto inserire l'area del San Bartolo e dei comuni limitrofi, che quindi è stata esclusa per ben due volte, sia dalla Giunta che dalla maggioranza in Commissione». Nell'elenco proposto inizialmente, tra i grandi attrattori turistici, figuravano: Macerata - Civitanova, San Benedetto - Ascoli, Urbino, l'area dei Sibillini, le Grotte di Frasassi, Loreto. A questo elenco la Commissione ha aggiunto: la riviera del Fermano, come destinazione balneare e storico culturale; la valorizzazione dei porti storici delle Marche, delle città della birra artigianale e della riviera del Conero, Recanati e Castelfidardo. «I grandi attrattori turistici sono i luoghi su cui la Regione attuerà una strategia di marketing territoriale ad hoc. I grandi attrattori, quindi, sono le punte di diamante del turismo regionale e come tali saranno valorizzate. Non sono aree da inventare dal nulla, ma città e luoghi che già attraggono un turismo di massa, grazie alle loro eccellenze. Per questo escludere Pesaro, Gabicce e Gradara non ha senso da un punto di vista tecnico ma si configura come una scelta totalmente politica, sbagliata, che rischia di danneggiare soprattutto l'entroterra» spiega Biancani che con la consigliera Micaela Vitri ha presentato un emendamento proponendo di riconoscere la Riviera del San Bartolo come grande attrattore turistico. «Mi auguro che tutti i Consiglieri capiscano l'importanza strategica della nostra proposta e si possa arrivare a un voto favorevole, su questo e sugli altri emendamenti che abbiamo presentato per migliorare il Piano».

