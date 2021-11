PESARO Il Comune di Pesaro, ha revocato con atto dell'8 novembre 2021, l'affidamento alla ditta Tundo del servizio di trasporto scolastico affidato mediante adesione alla Convenzione stipulata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche; la revoca segue quella attuata dalla Regione Marche per grave inadempimento. Il trasporto scolastico è stato affidato in via d'urgenza, a decorrere dal 15 novembre, alla ditta Paolo Scoppio & Figlio, nelle more del perfezionamento delle procedure ex art. 110 del codice appalti da parte della SUAM Regione Marche, che ha già provveduto all'aggiudicazione provvisoria alla medesima ditta Paolo Scoppio in quanto seconda classificata in graduatoria. «La ditta Scoppio garantirà la tempestiva operatività e la qualità del servizio di trasporto scolastico, che non subirà modifiche all'attuale organizzazione, confermando tutte le linee e i percorsi già avviati con l'inizio dell'anno scolastico» precisa Giuliana Ceccarelli, assessora alla Crescita e alla Gentilezza. Nelle scorse settimane il Comune di Pesaro, con le organizzazioni sindacali, si è inoltre impegnato a garantire la continuità occupazionale del personale autista e accompagnatore, già assunto della ditta Tundo Spa a garanzia della regolarità del servizio e a tutela dei lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA