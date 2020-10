PESARO Il Comitato genitori Villa San Martino, che si prefigge di favorire la più ampia collaborazione e relazione tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli, segnala una serie di criticità all'ingresso e all'uscita dal plesso Don Milani. Le criticità sono state al Comitato da altrettanti genitori degli alunni. Il Comitato genitori Villa San Martino entra dunque nello specifico appellandosi alle autorità competenti: l'Amministrazione comunale, la dirigenza scolastica e il rispettivo consiglio di quartiere. «Con l'ingresso scaglionato e l'apertura di un solo accesso - spiega il Comitato - nel parcheggio alla fine di via Toscanini adiacente alla scuola, si viene a creare una situazione di pericolosità, dovuta al numero elevato di genitori e bambini in attesa, unitamente ai mezzi in transito, situazione resa ancora più complicata dalla mancanza di marciapiedi. Abbiamo chiesto a questo proposito un confronto specifico tra Comune, quartiere, dirigente scolastico e tutte le autorità coinvolte per la messa in sicurezza della strada o comunque per garantire ai bambini il diritto di accedere a scuola in piena sicurezza anche tenendo conto del progetto A scuola andiamo con gli amici. Tale progetto, a cui collaboriamo, nasce per accrescere l'autonomia dei bambini ed è per noi di estrema importanza, ma va fatto dando loro la possibilità di farlo nel pieno della sicurezza. E' nostro dovere di genitori, ma anche di cittadini consapevoli adoperarci affinché questo avvenga. Siamo ben consci - conclude il Comitato genitori Villa San Martino - delle difficoltà nell'organizzazione scolastica che questo periodo comporta, chiediamo però di porre l'attenzione anche su questa situazione di rischio ed offriamo la nostra collaborazione, come genitori, per la soluzione del problema».

