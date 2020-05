PESARO Ieri mattina nelle cancellate intorno al centro sportivo di Baia Flaminia non c'era nessun nastro colorato. L'iniziativa organizzata dalla rete Pesaro Città Sostenibile, per dire no all'area di sosta prevista in quello spazio era stata annullata. Il motivo l'hanno spiegato i promotori: «Considerata l'entità delle adesioni che ci sono pervenute, nel timore che si potessero configurare assembramenti difficilmente gestibili, abbiamo deciso di rinviare ad altra occasione (ancora non fissata) l'iniziativa Coloriamo la Baia: no al nuovo parcheggio. E' stata una decisione difficile e sofferta, ma giustamente ha prevalso il buonsenso che ci impone la massima prudenza possibile. Buonsenso che gradiremmo riscontrare anche nella nostra amministrazione in quanto, come ormai acclarato, l'inquinamento dell'aria amplifica la diffusione e gli effetti del Covid19». Dal fronte delle associazioni e comitati, ai quali l'assessore Belloni ha risposto che sul parcheggio non si torna indietro, a quello politico, che avrà un passaggio chiave lunedì in consiglio comunale ( streaming a partire dalle 16,30), con la discussione sulla delibera per approvare il progetto di fattibilità tecnico economica da 200.000 euro. «Chiederò la sospensione di questo ordine del giorno - anticipa il consigliere comunale della Lega Andrea Marchionni -. Questo progetto è iniziato nella precedente legislatura e vorrei che l'attuale consiglio possa approfondire la questione. Le ciclabili e i monopattini sono il massimo a cui riescono ad arrivare. La mania di togliere gli stalli per le auto che si trovano lungo le strade e la pedonalizzazione non ragionata, possono essere solo fintamente soluzioni green».

