PESARO I sindaci tornano in prima linea e di fronte al progressivo aumento dei positivi nel Pesarese lanciano appelli invitando alla prudenza. E' il caso del sindaco di Petriano, Davide Fabbrizioli, il cui appello vale doppio, in quanto il primo cittadino è stato tra coloro che ha contratto il virus. «Sabato - ha postato sulla sua pagina social - con i sindaci, i dirigenti Asur e l'assessore regionale Saltamartini purtroppo si è discusso della costante crescita dei contagi della nostra provincia. Dalla settimana scorsa constatiamo un aumento del 36%. Se tale trend dovesse continuare, saremmo in seria difficoltà. Quindi ritengo doveroso che nei prossimi giorni ci siano provvedimenti più restrittivi al fine di anticipare una difficoltà, come fatto per altre province. A Petriano la situazione è stabile, quindi non creiamo allarmi inutili, ma in alcuni Comuni della provincia ci sono diversi cluster famigliari e varianti del virus. Vorrei fare un appello ai più giovani: fino ai 25 anni abbiamo per la prima volta un aumento dei contagi oltre il 30%. Capisco che a volte tenere a freno la gioia, la vostra forza positiva di vivere e la vostra esuberanza non sia facile, siamo stati tutti giovani ma fate e facciamo attenzione, teniamo l'asticella alta ancora un po'. In questa fase è indispensabile saper rispettare le regole del Dpcm (mascherina su tutto) e non trasgredire. Poi tra qualche mese mi auguro possiate riprendervi il tempo perduto e magari a volte sarò al vostro fianco. Intanto vi ringrazio per i comportamenti fino ad oggi tenuti ma non disperdiamo lo sforzo». Anche il Comune di Gradara ha lanciato un appello sui medesimi toni: «I positivi totali in Area Vasta 1 sono 1833 con 655 positivi nel Distretto di Pesaro (35, 7% del totale). A Gradara abbiamo toccato quota 61 positivi, i contagi continuano a salire, non solo nel nostro Comune ma in tutto il distretto. Gradara resta, di gran lunga, il Comune con un'incidenza superiore di positivi per numero di abitanti. E' nostro dovere continuare a prestare la massima attenzione per limitare l'ulteriore espandersi della pandemia nel nostro Comune».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA