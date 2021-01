PESARO I rappresentanti del Pd - scrive Giorgio Cancellieri, consigliere regionale leghista - vivono completamente fuori dalla realtà. Nel disperato tentativo di dimostrare che ancora hanno una minima valenza politica, dopo aver distrutto la sanità della Regione Marche, pretendono di impartire lezioni sulla gestione dei tamponi e delle vaccinazioni. In Consiglio perseverano nel dire, senza vergogna, che la loro gestione della pandemia è stata ottima. Lo vadano a dire ai sanitari e ai cittadini marchigiani che li hanno bocciati sonoramente alle elezioni proprio sulla sanità e sulla gestione del Covid. Continuano ad ossessionare la giunta con mozioni astruse: sulla cronologia dei vaccini, sulle categorie che devono ottenerlo prima di altre, sui tamponi a Tizio, piuttosto che a Caio ma si sono resi conto degli immensi sforzi che tutto il personale sanitario, parasanitario ed anche amministrativo sta affrontando per arrivare a coprire già ora ogni singola esigenza? Con questo atteggiamento non mettono in difficoltà la maggioranza, ma offendono medici, infermieri e Oss si sono messi a disposizione della Regione senza sosta per lo screening di massa e per le vaccinazioni. Cosa pensano i soloni Biancani, Carancini, Casini, Mastrovincenzo e via dicendo? Non abbiano angosce i consiglieri del Pd: vaccineremo tutti secondo le tempistiche previste. Sia più costruttiva la minoranza piuttosto e almeno eviti di far perdere tempo in consiglio con questa tragicomica pantomima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA