PESARO I medici disponibili e attualmente aderenti alla campagna vaccinale a domicilio su Pesaro sono intorno al 75 per cento ma di questi sarà da capire quanti saranno disposti a proseguire anche dopo il completamento della campagna domiciliare. «Dei centri di prossimità e disponibili, ci sono osserva il dottor Marco Delbianco ma parliamo di location senza personale già definito, perché gli amministrativi sono utilizzati nella sede unica vaccinale pesarese di Asur. Se non si reperisce personale integrativo o se Asur non lo metterà a disposizione, tanto vale proseguire con le vaccinazioni nei nostri ambulatori». Per il dottor Danilo De Santi, coordinatore dell'équipe di Pesaro, manca una proposta univoca e condivisa dai medici pesaresi da inoltrare al sindaco Matteo Ricci e al direttore di Area Vasta 1, Romeo Magnoni. «Non siamo ancora pronti osservano i coordinatori De Santi e Ripani questo spiega perché il Pesarese sia più indietro nell'organizzare un centro di prossimità. Occorre anzitutto capire i numeri di dosi, che da maggio in avanti potremo avere disponibili. Poi valuteremo un incontro con il sindaco e l'Area Vasta per capire la disponibilità di uno spazio, che raccolga il favore di tutti i medici. Si chiede infine un supporto di personale, perché non utilizzeremo le segretarie dei nostri studi per le prenotazioni e quant'altro». Si parlava infatti di adibire ad hub a servizio della medicina di gruppo uno spazio produttivo attrezzato a Villa Fastiggi di proprietà dell'azienda Fiam di Vittorio Livi. Intanto da oggi nelle Marche, e anche nella provincia di Pesaro, sono aperte da oggi le iscrizioni alle liste di adesione alla campagna vaccinale per familiari e caregivers di persone estremamente vulnerabili e disabili gravi. Gli interessati possono iscriversi compilando la scheda al link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Lis te-adesione-caregiver-e-familiari nel sito della Regione Marche. Una volta inviata la propria adesione i cittadini saranno richiamati dagli operatori sanitari per concordare l'appuntamento. Specificatamente la categoria in questione è costituita da: genitori/tutori/affidatari di minori (0 - 15 anni) che rientrano nella categoria di estremamente vulnerabili; conviventi e caregiver di persone estremamente fragili per le categorie contraddistinte dalla tabella che si trova in allegato al momento della compilazione; familiari, conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa alle persone con disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA