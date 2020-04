PESARO I medici di base nelle ultime 48 ore si sono trovati a districare un problema burocratico con l'Inps provinciale. Una serie di lettere sono state recapitate dalla direzione Inps di Medicina legale del Lavoro ai pesaresi in malattia e quarantena, seguiti dai propri medici di famiglia. A loro è stato chiesta una dichiarazione scritta di diagnosi da allegare al certificato di malattia entro sette giorni. In mancanza di questo l'istituto previdenziale non avrebbe riconosciuto l'indennità di malattia. Comunicazioni queste inviate da Inps, che hanno subito messo in allarme diversi lavoratori dipendenti, che si sono rivolti ai propri medici di base. La partita è stata subito presa in mano dall'Ordine dei Medici e da Dario Bartolucci, medico di base, segretario della Federazione medici di medicina generale. La diatriba si è risolta così dopo alcune ore. Marcia indietro dell'istituto sull'invio delle lettere a domicilio. Così ha risposto la responsabile di medicina del lavoro della sede di Pesaro. Il caso: ai diversi ambulatori medici, nella giornata di ieri, sono state inoltrate dai propri pazienti una ventina di lettere ricevute da Inps. Senza l'intervento congiunto dei medici sotto la guida dell'Ordine, probabilmente altre comunicazioni sarebbero state spedite. L'istituto provinciale contestava il periodo prolungato di malattia o isolamento. Così era scritto in una delle lettere: Certificato non valido sotto il profilo medico-legale, perché risulta incompleta la diagnosi. Affinché il periodo utile al diritto dell'indennità sia considerato, dovrà essere inviata entro una settimana dal ricevimento, una dichiarazione scritta dello stesso medico curante che ha rilasciato il certificato. Tradotto, ha spiegato il dottor Bartolucci, i certificati per il riconoscimento e il pagamento della malattia ai nostri pazienti ancora in quarantena, non venivano accettati, perché secondo Inps la diagnosi era omessa o incompleta. «In realtà noi medici abbiamo seguito precedenti disposizioni regionali e una circolare Asur commentano i medici Bartolucci e Montesi - a firma della dottoressa Di Furia e datata 12 marzo, in cui erano indicate le modalità da seguire per le certificazioni e l'apposita dicitura da utilizzare». La risposta: passo indietro dopo un'intesa pare raggiunta grazie al presidente dell'Ordine dei Medici, Paolo Battistini. Da oggi ha riferito la dottoressa Elisa di Giambattista, responsabile medico legale della sede di Pesaro, non saranno più recapitate ai pazienti lettere con la richiesta di chiarimenti dei medici di base, riguardanti le mancate o incomplete diagnosi sui certificati di malattia per le quarantene.

Letizia Francesconi

