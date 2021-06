PESARO I borbotti dei ciclisti in via Kolbe non riguardano solo l'asfalto rabberciato dopo la posa della fibra ottica, ma anche le caratteristiche stesse della strada che d'estate diventa troppo stretta e pericolosa per la fiumana a due ruote (ci sono le bici ma anche gli scooter) che si muove per raggiungere la zona mare. Un blocco unico che la mattina si compatta dalla zona Loreto diretto verso la ciclabile che porta dritta agli stabilimenti sotto l'Ardizio (da via Kolbe ci si può collegare alla linea 2 della Bicipolitana) e che il pomeriggio sciama al contrario. E anche quest'anno l'Amministrazione comunale firmerà l'ordinanza per istituire il senso unico in vigore tutti i fine settimana dell'estate, il sabato e la domenica, a partire dall'ultimo weekend di giugno, quello del 26 e 27. In sostanza lungo via Kolbe sulla direzione Pesaro-Fano verrà riservata una corsia ad hoc proibita ai mezzi a motore (auto, scooter e moto) e destinata ai veicoli dei residenti, mezzi di soccorso, altri mezzi adibiti all'espletamento dei servizi pubblici e, naturalmente, ai ciclisti. Auto, scooter e moto provenienti dal quartiere Loreto e diretti verso Fano per raggiungere la statale 16 dovranno girare verso il sottopasso di via Decio Raggi e poi transitare lungo via Cavallotti per arrivare all'intersezione con l'Adriatica all'altezza del Cristo Re. Auto, scooter e moto provenienti dalla statale 16 e diretto verso Pesaro potranno invece come sempre a imboccare via Kolbe per poi sfociare all'altezza dell'intersezione con il sottopasso di via Decio Raggi. Il provvedimento, in vigore in modo sperimentale dall'estate 2017, e che viene adottato proprio per mettere in condizioni di maggiore sicurezza il flusso dei bagnanti da e verso il mare entrerà in vigore dalle 9 di sabato 26 giugno e resterà in vigore anche la domenica 27 giugno fino alle 20. Continuerà poi per tutti weekend successivi fino al secondo weekend di settembre (sabato 11 e domenica 12). L'ordinanza istituisce una corsia riservata su via Kolbe nel tratto compreso tra l'intersezione con via Raggi, via Michelini Tocci con direzione via Raggi - strada delle Marche. Negli anni sono state fatte anche delle migliorie e dei ritocchi alla carreggiata per rendere il tratto stradale ancora più sicuro dato che si restringe in più punti, come all'altezza della ditta Zenobi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA