PESARO Green economy, mobilità sostenibile e cultura dell'ambiente. Legambiente Le Cesane di Urbino ha inviato una serie di proposte al sindaco Maurizio Gambino. «La grave epidemia di coronavirus che ha portato a misure drastiche per il suo contenimento. Il lockdown e la mobilità limitata hanno comportato disagi personali e una grossa crisi economica, ma accanto a questa situazione altamente negativa ci sono stati segnali importanti per l'ambiente: miglioramento dell'aria che respiriamo, mari limpidi, ritorno della fauna». P. Tra le proposte del circolo Le Cesane quella di «promuovere anche con campagne di informazione la mobilità attiva (pedonale e in bicicletta). Per incentivare tale trasporto si potrebbero mettere a disposizioni biciclette elettriche e Scooter elettrici comunali, modalità già in uso in molte città da diverso tempo. Ma anche pensare a tragitti casa-scuola da mettere in sicurezza in modo che gli studenti possano usufruirne». Nota dolente su mascherine e guanti: «Arrivano segnalazioni continue di mascherine e guanti abbandonate ai bordi delle strade o nelle scarpate. Questo atteggiamento incivile rappresenta un rischio per l'ambiente poiché si tratta di materiale realizzato in plastica o altro materiale sintetico che tramite le fognature può arrivare anche al mare».

Luigi Benelli

