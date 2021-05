PESARO Governare la ripartenza. Le imprese verso un nuovo modello di responsabilità. Questo il tema dell'assemblea elettiva Confesercenti di Pesaro e Urbino che si svolgerà in modalità online oggi (piattaforma Zoom - ore 11). L'appuntamento, che cade nell'anno in cui si celebra l'anniversario dei 50 anni della Confesercenti nazionale, sarà articolato in una prima parte pubblica che, dopo il saluto del direttore provinciale Giorgio Bartolini e la relazione del presidente provinciale Pier Stefano Fiorelli, vedrà confrontarsi sul tema il segretario nazionale Confesercenti Mauro Bussoni, il vicepresidente della Regione Marche e assessore regionale al Commercio Mirco Carloni, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e il prorettore dell'Università di Urbino Fabio Musso. La tavola rotonda sarà coordinata da Paolo Pagnini.La seconda parte dell'assemblea, riservata ai delegati, sarà dedicata al rinnovo delle cariche sindacali dell'Associazione. «Il tema della ripartenza è il tema centrale spiega Fiorelli- perché questa parola include tutto: difesa della salute e del lavoro, inclusione, risorse, condivisione e attenzione per l'intero territorio». «Il tema della ripartenza è un tema centrale aggiunge Giorgio Bartolini- ma qui abbiamo aggiunto un verbo che è anche un auspicio: governare. Perché una ripartenza senza criterio, senza direttive e senza direzione, rischierebbe di essere una falsa ripartenza».

