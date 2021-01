PESARO Giallo, arancio, rosso, il semaforo delle limitazioni Covid crea non pochi disagi ai bar che devono, a seconda del colore, consegnare colazioni, caffè e aperitivi mettendo in orbita i propri clienti. Marco Remedi, nel suo bar Crème café a Pesaro, nella zona del centro, la prende con filosofia. «Purtroppo dobbiamo adeguarci ai colori». Tuttavia, a differenza di molti colleghi baristi, si sente un privilegiato e spiega anche perchè: «Sono solo, pertanto niente spese di personale ed è importantissimo in un bilancio. Poi, riesco a fare i miei acquisti in un modo razionale ed infine sono 40 anni che gestisco il mio locale e quindi ho accumulato un po' di esperienza sulle spalle». Il saldo positivo di una clientela fidelizzata. Tuttavia, come tutti gli altri bar, anche lui patisce del calo di affluenza legato allo smart working. Pesaro è una città di servizi. Anche se non pensa che il cambio di ritmo, alla lunga, influirà sulla sua clientela. Dopotutto offre cappuccini e fantasia. Non aggiunge solo crema di latte ai suoi caffè, ma cioccolato bianco, amaretti, crema di amarena, addirittura petali di rosa. Tazzine che fanno sognare chi, per il momento, è confinato a casa con il lavoro agile e non vede l'ora di fare fisicamente ritorno in ufficio e far una sosta da Marco.

