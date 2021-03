PESARO Francesco Todaro, sindacalista della Cisl Funzione Pubblica Marche interviene sulla questione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e pone come incipit un quesito: «Per gli studenti le scuole sono chiuse ma gli esami alla Motorizzazione sono aperti, c'è incongruenza?». «La domanda - spiega il sindacalista - sorge spontanea: solo come esempio, come possono 25 ragazzi fare esami in corso di teoria alla ex Motorizzazione quando non possono andare a scuola? E perchè tutti gli addetti a questi servizi di contatto con il pubblico, non vengono sottoposti in maniera prioritaria alla vaccinazione anticovid? Con certezza di notizia - puntualizza - tutti gli impiegati che svolgono l'attività di esami alla Motorizzazione, quindi potenzialmente a rischio, personale e degli utenti esterni, non sono stati sottoposti a vaccinazioni nonostante le numerose richieste dei vertici regionali. Si potrebbe continuare su molte altre attività, perché c'è tutto meno che chiarezza in certe indicazioni degli ultimi Dpcm rispetto ad una esigenza primaria: la tutela della salute dei cittadini. Se c'è un problema - evidenzia Todaro - va affrontato con coerenza e fermezza, magari prima che sia tardi piuttosto che dopo. L'esempio della Motorizzazione in premessa è emblematico, si è dato ampio risalto all'attività scolastica disattendendo, secondo me, tutte le altre situazioni a rischio, anche se obiettivamente equivalenti in termini di rischi per la comunità. In zona rossa non si possono decidere chiusure ed aperture senza senso o c'è un problema o non c'è. Se c'è - conclude il sindacalista della Cisl - va affrontato di petto con coerenza di comportamento in tutte le attività delicate e vanno date indicazioni coincidenti (e coerenti) in ogni settore evitando differenze che possono comportare solo confusione ed improvvisazione. La necessità di chiarezza nella gestione pandemica prescinde dalle posizioni politiche e dovrebbe riguardare tutta la cittadinanza oggi più che mai in balia di improvvisazione e disorganizzazione che non servono al Paese e lascia sconcertati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA