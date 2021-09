PESARO «Final eight di Coppa Italia di nuovo in città? Decisione sconcertante dopo il focolaio del 2020. Pesaro non si doveva candidare, per rispetto delle nostre vittime». A parlare in una lettera è Marco Minnucci, ex consigliere comunale Pd, fratello di Angelo Minnucci, deceduto per Covid il 26 marzo dell'anno scorso a soli 37 anni. «Nel febbraio del 2020 - ricorda Minnucci - dopo l'ondata di persone provenienti dalle altre città, ben 30mila tifosi, molti dei quali residenti nelle zone del nord Italia dove il Covid-19 si stava diffondendo, c'è stato un aumento esponenziale dei contagi nella nostra città, il cosiddetto focolaio pesarese esploso in maniera devastante. I tifosi erano stati al palasport (nella foto) - prosegue - avevano soggiornato negli alberghi cittadini, mangiato e bevuto in bar e ristoranti. Sembra difficile trovare altre spiegazioni che diano un senso al salto' geografico del virus, che dopo aver infettato il Nord, ha fatto irruzione a Pesaro senza causare gli stessi danni in buona parte dell'Emilia Romagna. Strutture sanitarie al collasso, terapie intensive sature, morti». L'ex consigliere comunale si rivolge a «tutti coloro che si sono attivati per riportare in città le Final eight di basket, istituzioni e non. Abbiamo pagato a caro prezzo quel fine settimana di sport e di spettacolo con centinaia di decessi in provincia. Spero vivamente che questa volta la manifestazione sportiva (in programma sul parquet della Vitrifrigo Arena dal 16 al 20 febbraio 2022, ndr) non sia un nuovo detonatore del contagio. Prima viene la salute delle persone, poi tutto il resto». Minnucci, inoltre, «reagisce con stupore e ritenendo offensivo», quanto sostenuto dal responsabile marketing e commerciale Lega Basket Marco Aloi, in riferimento al fatto che «il Covid si è diffuso in tutto il mondo, Pesaro non è purtroppo un caso isolato - riferisce le parole di Aloi - a mio parere, evitando inutili dichiarazioni di circostanza, la Lega doveva puntare ad organizzare l'edizione del 2022 in un'altra città e Pesaro non si doveva neanche candidare per rispetto delle vittime causate dalle Final eight del 2020. Il buon senso è stato accantonato, la visibilità che acquisirà Pesaro dalla prossima edizione sarà sicuramente minore rispetto alla percezione non positiva che ne avranno i pesaresi». tho. del.

