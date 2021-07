PESARO Fiera di San Nicola, comunque sarà una fiera light con meno categorie merceologiche per un perimetro meglio controllabile tra bancarelle e visitatori. La bozza di organizzazione è visibile sul portale di Pesaro Parcheggi. Alcune categorie merceologiche risultano al momento sospese per l'edizione 2021: niente bancarelle dunque per il mercatino artigianale, le tipicità, le associazioni e le opere dell'ingegno. Cancellati anche gli artisti da strada. Sì ai prodotti merceologici di genere vario (abbigliamento, accessori, scarpe ecc..), i prodotti agricoli e di alimentazione tipica, e la campionaria della promozione aziendale. Green pass. «Se questa sarà l'ipotesi finale commenta a caldo Piero Mambelli, referente degli ambulanti per il settore alimentare tipico per gli espositori con concessione decennale il certificato di vaccinazione potrà essere richiesto preventivamente, più complicato invece sarà il controllo dei pass sull'afflusso dei visitatori. Va da sé che tutto funziona se non si creerà confusione con ingressi e uscite dal perimetro diversificati». La battaglia: contina a rimarcare la propria contrarietà, suggerendo a sindaco e assessori di cambiare rotta Alessandro Ligurgo, vicedirettore Confesercenti e Anva ambulanti Pesaro. «Le alternative al pass verde per la Fiera di San Nicola ci sono e si possono trovare insieme rilancia l'associazione con gli ambulanti è pronta a collaborare con sindaco e assessori. Va messa in campo piuttosto una campagna comunicativa efficace, che inviti quante più fasce di popolazione pesarese a vaccinarsi ma ciò non deve essere fatto e calato sulle spalle di commercianti e attività economiche in genere. Non è mia intenzione spingermi su un argomento che non conosco abbastanza, ma in attesa delle nuove misure su green pass e contenimento della pandemia, in discussione fra Stato e Regione, un provvedimento che potrebbe essere a sé stante su quale base giuridica si poggia? È prevista o meno una norma di riferimento o il sindaco può attivare un provvedimento simile in autonomia, salvo una richiesta al prefetto per la predisposizione di apposito provvedimento? La Fiera si può fare anche senza green pass, basta applicare le stesse norme di contenimento e controllo logistico, che oggi valgono per entrare in un centro commerciale o in un supermercato, dove ci sono afflussi e accessi continui, per di più al chiuso». Il primo incontro operativo e tecnico è previsto per lunedì.

let. fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA