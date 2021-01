PESARO Fatto lo scambio in consiglio comunale: la zona verde della Celletta non sarà più edificabile, le eventuali cubature necessarie saranno spostate su Soria, per la precisione sulla scuola elementare Mascarucci, se il plesso dovesse considerarsi superato e da spostare altrove, come è stato ipotizzato poco tempo fa innescando una serie di prese di posizione. Nel consiglio comunale di lunedì scorso è stata approvata con 22 voti favorevoli e 9 contrari la mozione presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle che ha previsto il Ritiro della variante a Celletta, strada Pantano Castagni e l'emendamento alla mozione 6169/2020 presentato dai consiglieri di maggioranza Pandolfi, Nobili, Petretti, Castellani, Murgia, Mariani e i due Amadori. Il ritiro della variante per la zona verde di Celletta è stato oggetto nei mesi scorsi di un aspro dibattito finchè il sindaco non ha deciso di stoppare la previsione urbanistica. Il dietrofront che è poi stato ribadito in consiglio comunale dove Matteo Ricci è intervenuto per sottolineare che «ho deciso di seguire l'orientamento del consiglio comunale e di spostare la previsione urbanistica in un'area già costruita del territorio. L'indicazione data agli uffici Urbanistica è stata quindi duplice: da una parte abbiamo deciso di riportare la specifica zona di Celletta a servizi pubblici, dall'altra abbiamo deciso di flessibilizzare al massimo la destinazione dell'attuale sede della scuola elementare Mascarucci a Soria. Qui, nel caso in cui la struttura dovesse diventare superata a causa di una nuova organizzazione scolastica, si potrà costruire. Opzione che permetterà anche di non far perdere valore ai terreni comunali e di riportare alla previsione urbanistica preesistente l'area di Celletta. Prosegue così la strada intrapresa dall'Amministrazione comunale di costruire sul costruito, obiettivo per il quale c'è bisogno di una flessibilizzazione massima del Piano regolatore generale, a partire dalla parte che riguarda i beni pubblici».

