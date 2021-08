PESARO «Ex hangar, tempi più lunghi per renderlo un impianto all'avanguardia sotto tutti i punti di vista». La chiusura del Rof, con la serata finale alla presenza di Mattarella in piazza del Popolo, ha riaperto la ferita dell'assenza dell'atteso contenitore nel quale ospitare l'evento quest'estate. Una mancanza rimarcata in particolar modo dal consigliere Fdi Daniele Malandrino, il quale ha sottolineato che la nota negativa di una manifestazione strepitosa, è stato proprio il fatto che non ci fosse ancora un palcoscenico adeguato. «Abbiamo progettato migliorie continue rispetto al progetto iniziale, dall'antisismica all'efficientamento energetico all'avanguardia, interventi che ci hanno permesso di avere un contributo di un milione e 756 mila euro del Gse - risponde l'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni - La nostra scommessa rispetto ad un contenitore che dal punto di vista degli impianti è all'avanguardia, ci ha ripagato. Questo ci ha portato a spendere più tempo e più energie ma ad avere una struttura più che qualificata». Il costo dell'opera è salito nel corso del tempo, arrivando fino a 6 milioni di euro, contando anche il contributo Gse. «Abbiamo dovuto fare i conti anche con l'aspetto sismico, che ci ha costretti a cambiare il progetto - continua Belloni - una volta che fai un'opera di questo genere, devi cercare di essere all'avanguardia dal punto di vista dell'impiantistica, quello che sta allungando i tempi. Nel momento in cui vai a realizzare un'opera così strategica per la città, non devi guardare il mese in più o in meno, ma valutare che tipo di contenitore riusciremo ad avere per la città. Siamo soddisfatti del tipo di contenitore che vogliamo fare, perchè gestire una struttura del genere, deve essere il meno oneroso possibile. Un impianto come la Vitrifrigo Arena, ad esempio, ha caratteristiche tecniche per gli anni nei quali è stato inaugurato». Tempi di apertura? «Lo vorremmo inaugurare da qui a pochi mesi, e avrà caratteristiche tecniche differenti, con una gestione più economica e semplice rispetto agli impianti di una volta». Il nuovo impianto sarà polifunzionale, adattabile a eventi sportivi, congressi. Omologazione per 1900 spettatori. Saranno rifatti completamente gli infissi, insieme alle facciate. Oltre a ingresso, spogliatoi, aree dei camerini. Inoltre, è prevista una nuova copertura con il fotovoltaico. Il progetto prevede anche di recuperare una terrazza su viale Marconi da dedicare a presentazioni, iniziative ed eventi.

