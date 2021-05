PESARO Estate 2021, il sindaco Matteo Ricci conferma i servizi nelle spiagge liberi e lancia appello ai bagnini: «Riservate spazio anche per i più giovani». Eh già, con la stagione alle porte, gli stabilimenti lanciati verso la riapertura ma con i medesimi parametri di distanza tra gli ombrelloni a essere confermati (così come anche le presenze sotto gli stessi), a essere penalizzati come prenotazioni sono le compagnie di giovani e giovanissimi. Molti gestori preferiscono target più maturi e familiari perchè i ragazzini riuniti in numerose comitive rischiano di essere difficili da gestire. E già l'anno scorso ci sono state delle avvisaglie specialmente negli stabilimenti di Sottomonte i più gettonati dai ragazzi. Da qui l'appello del sindaco. «A inizio settimana - spiega Ricci - invieremo una lettera a tutti i bagnini, per chiedere di riservare spazio in spiaggia per i più giovani». L'annuncio, rimbalzato anche sui canali social del primo cittadino, fa seguito ai tanti appelli che il sindaco ha ricevuto nelle ultime ore e che si sono intensificati nel fine settimana del Primo maggio. «Mi hanno scritto tanti ragazzi continua il sindaco perché non riescono a trovare l'ombrellone. Solleciteremo i gestori, ma allo stesso tempo ricordo anche quest'estate allestiremo le spiagge libere con i servizi: nelle tre piazzole Sottomonte ci saranno ambulanti che venderanno cibo e bevande, doccia gratuita e depositi dove lasciare ombrelloni e affittare lettini. E ovviamente chi vincerà il bando dovrà tenere pulita la spiaggia». Poi conclude con un appello: «Speriamo possa essere un'estate di rinascita, nella quale i giovani possano riscoprire la voglia di stare insieme, sempre nel rispetto delle regole».

