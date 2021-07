PESARO Enel X, BE Charge srl ed Hera Comm. srl hanno concluso i lavori per la realizzazione di stalli di sosta destinati alla ricarica delle auto elettriche con l'installazione delle colonnine e la segnaletica orizzontale e verticale. Al fine di regolamentare la sosta degli stalli riservati alla ricarica dei veicoli elettrici l'Amministrazione comunale ha pertanto previsto l'istituzione del divieto di sosta 0-24, tutti i giorni compreso i festivi, con rimozione, negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli. Le aree dove vige il divieto di sosta per tutti gli altri veicoli sono le seguenti: via Fossombrone, nel parcheggio pubblico compreso tra via del Carso/via Milano; via Furiassi, nel parcheggio pubblico compreso tra via Liuti/via Furiassi/via degli Abeti; via Canale, all'interno del parcheggio del supermercato; via Camerini, all'interno del parcheggio pubblico confinante con via del Novecento; via del Novecento, all'interno del parcheggio pubblico presente sul retro del fabbricato civici 2 e 4; via del Novecento, all'interno del parcheggio del supermercato, all'altezza di via d'Ambrosi; via del Cinema, all'interno del parcheggio adiacente al supermercato; viale Marsala, area di sosta compresa tra i civici 5 e 16; via Piave, in prossimità del civ. 2; viale della Vittoria, all'interno del parcheggio Il Curvone; viale della Liberazione, all'interno del parcheggio pubblico all'altezza di Porta Rimini; via del Monaco, all'altezza dei civici 5 e 7; via Togliatti, all'interno del parcheggio pubblico all'altezza del campo da calcio; via Comandino, in prossimità del civ. 23; via Fratelli Cervi, all'interno del parcheggio pubblico compreso tra via Fratelli Cervi/via Romita/ via Venturati; piazza Papa Giovanni XXIII, all'interno del parcheggio pubblico; via Salandra, all'interno del parcheggio pubblico; via Marcolini, all'interno del parcheggio pubblico; Campo di Marte, all'interno del parcheggio pubblico; piazzale D'Annunzio, stalli di sosta lato viale Trento; strada Ferrata, all'interno del parcheggio pubblico all'angolo con la Statale 16; piazzale Staranzano, all'interno del parcheggio pubblico; via Chiesa, in prossimità della scuola A. Brancati; via del Miralfiore, all'interno del parcheggio pubblico lato parco; via Solferino, all'interno del parcheggio pubblico compreso tra via Lupieri/via Solferino.

