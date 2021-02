PESARO Emanata l'ordinanza che modifica temporaneamente accessi e direzioni consentite nel tratto di Statale 16. I lavori dureranno per tutto il mese di febbraio Sono previsti da lunedì 8 febbraio fino alla fine del mese, i lavori di Marche Multiservizi per l'ammodernamento della rete d'illuminazione pubblica sulla strada Statale 16. Lavori che interesseranno i tratti di viale Fiume e viale Mameli e che comporteranno una modifica temporanea alla viabilità come indicato dall'ordinanza 191 emessa dal Comune di Pesaro. Le modifiche prevedono, per le prime due settimane di lavori in viale Fiume, la deviazione di tutti i mezzi che viaggiano con direzione sud-nord all'altezza del Curvone (incrocio viale della Vittoria-viale Fiume), con possibilità, per le autovetture, di rientrare sulla Statale da via Cecchi. I mezzi pesanti dovranno invece rientrare da via Canale o via Mario Del Monaco seguendo la direttrice viale della Vittoria-viale Napoli-viale Gorizia. Nella seconda fase, quella che interesserà viale Mameli, sempre per la direzione sud-nord, i mezzi pesanti continueranno ad essere deviati all'altezza dell'incrocio viale della Vittoria-viale Fiume, mentre le autovetture e altri mezzi leggeri saranno deviati all'altezza di piazza Doria. La Statale sarà percorribile per tutti i mezzi in direzione nord-sud. I lavori dureranno per l'intero mese di febbraio.

