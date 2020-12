PESARO È una lunga nota quella diffusa dalla direzione Marche Nord per fare chiarezza sulle azioni in atto per fronteggiare la seconda ondata. È così che la direttrice generale Maria Capalbo con il direttore sanitario, Edoardo Berselli e il direttore amministrativo, Antonio Draisci, rispondono alle istanze presentate alcuni giorni fa dalle parti sociali territoriali Cgil, Cisl e Uil del comparto sanità. «Questa Azienda ospedaliera - si legge - sta mettendo in atto qualsiasi misura utile a rendere il luogo di lavoro ancora più sicuro e a reclutare personale per fronteggiare l'emergenza. In particolare, per quanto riguarda l'andamento occupazionale, si vuole ricordare che già a luglio era stato presentato alla Regione il fabbisogno triennale dei Piani Occupazionali 2020-2022, prevedendo il potenziamento della dotazione del personale proprio per far fronte alla possibile seconda/ terza ondata. Al momento, al fine di acquisire e mantenere il personale nei profili professionali necessari per far fronte alle attività aziendali è stato chiesto l'utilizzo di tutte le graduatorie presenti in Regione e, non solo, sono stati banditi avvisi pubblici per l'assunzione di infermieri, tecnici di laboratorio (per ben due volte nell'arco di pochi mesi), avvisi di mobilità (benché non efficaci in tempi brevi) ed è stato ripubblicato l'avviso di una procedura speciale finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione professionale a personale medico, sanitario ed oss. Inoltre, si sta procedendo nei lavori preparatori per l'espletamento del concorso pubblico regionale per oss a febbraio e, nel frattempo, non essendo vigente alcuna graduatoria di oss e, tenuto conto che i tempi per redigere una graduatoria per incarichi a tempo determinato sarebbero troppo lunghi, si stanno conferendo incarichi di collaborazione per far fronte all'emergenza. Per quanto riguarda gli interventi formativi, sono stati elaborati, e resi obbligatori, per tutto il personale, quattro diversi corsi in Fad, sia relativi al corretto utilizzo dei dpi, differenziato per personale sanitario ed amministrativo che più in generale sul Piano pandemico aziendale e sulla pandemia. Un quinto evento Fad è in via di attivazione (importanza e modalità di fruizione dei servizi di telemedicina). Inoltre, è stato attivato e fruito uno specifico importante corso residenziale destinato al personale sanitario sulle tecniche di ventilazione, utilissimo perché forma il personale sull'uso dei diversi dispositivi (c-pap, ventilatori meccanici, etc) in uso nei pronto soccorso e nelle degenze intensive e semintensive, incrementando la sicurezza dei pazienti e degli operatori. Relativamente allo screening degli operatori sanitari si rappresenta che sono stati ulteriormente accentuate le misure di monitoraggio prevedendo, appunto, il passaggio, non appena la tecnica affidabile è stata reperibile sul mercato, dal sierologico ogni 15 giorni al tampone antigenico ogni 7 giorni. Si ricorda che l'effettuazione dello screening è su base volontaria. Inoltre sono state avviate le indagini epidemiologiche per comprendere, in ambito aziendale le modalità di diffusione dei contagi. Allo stato attuale sono stati eseguiti sui dipendenti aziendali 6.730 test sierologici, 3.573 tamponi molecolari e 954 test antigenici. In merito alla richiesta di permettere ai dipendenti già guariti dal Covid di partecipare allo screening, tramite test antigenico, pur non essendovi evidenze scientifiche sulla possibilità di reinfezione, nulla osta».

