PESARO É stato un giornalista del Corriere della Sera a lanciare, la scorsa settimana, l'allarme sulle mascherine Ffp2 numero 2361, testate da un'agenzia turca e all'apparenza non conformi. Mascherine in vendita in farmacie di mezzo mondo, che in vendita sono rimaste perché l'allarme non aveva riscontri ufficiali. Ieri il chiarimento: di fatto un falso allarme. Le associazioni Federfarma Marche e Assofarm per le comunali di Aspes con una comunicazione inoltrata a titolari di farmacie ha sgomberato il campo. I referenti locali Marco Meconi e Stefano Golinelli spiegano: «Sono state chieste indicazioni urgenti a livello nazionale e regionale, proprio nell'intento di fornire una comunicazione mirata e chiara alle farmacie private anche del territorio provinciale. In assenza di una comunicazione ufficiale, che dovrà necessariamente passare dalle Autorità nazionali competenti, questo tipo di dispositivi di protezione, possono essere considerati vendibili, dal momento che non è stato emesso o almeno non ancora disposto un provvedimento contrario». Il dottor Golinelli le utilizza per sé e le sta attualmente vedendo. «Per fare un esempio la nostra farmacia prosegue tratta solo dispositivi prodotti in Italia. Mi sono da subito informato con l'azienda scelta che ci rifornisce, e sulla base di quanto ci è stato detto sulla certificazione emessa dall'ente italiano preposto, siamo a posto». I dispositivi di cui ogni farmacia si rifornisce, almeno per le private, provengono da propri canali autonomi rispetto ai distributori dei farmaci e vengono comunque controllati di volta in volta, tramite le agenzie di certificazione presenti sul territorio nazionale. Ad intervenire anche il presidente per le comunali Assofarm Luca Pieri. «Le farmacie comunali hanno subito preso contatti con i vertici nazionali Assofarm per verificare quanto appreso dai media e in tal senso ci è stata data assicurazione che sono state chieste indicazioni alle Autorità competenti e in assenza di nuove comunicazioni le mascherine sono da considerarsi sicure e vendibili».

Ieri l'Ente di certificazione con sede in Turchia ha confermato che l'intero processo di certificazione «è gestito in conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della UE. Abbiamo già contattato ufficialmente l'azienda che ha promosso le valutazioni per richiederne contenuti e verificarne le basi legali che, allo stato, non ci ha fornito alcuna evidenza conclude Camci . Siamo inoltre disponibili a fornire ai media tutte le informazioni rilevanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA