PESARO È ritornato a vaccinare l'hub di prossimità di Gradara, dopo la pausa di Ferragosto. E martedì prossimo il camper vaccinale itinerante Asur, farà tappa a Gabicce. La direttrice del Distretto sanitario di Pesaro, Elisabetta Esposto, spera così di recuperare quella fetta di popolazione, soprattutto di confine, fra Gabicce, Gradara e frazioni limitrofe ancora latitanti alla vaccinazione. Buon riscontro invece venerdì per il camper itinerante che ha fatto tappa a Mombaroccio vaccinando soprattutto adolescenti dai 12 anni in su. Per l'hub di Gradara gestito dalla medicina di base, quella di ieri è stata la penultima giornata, ultimo appuntamento sarà sabato 4 settembre. In tutto nel primo giorno di riapertura sono state inoculate 146 dosi di cui 128 richiami Pfizer per giovani e over 60, 16 prime dosi senza prenotazione e 7 invece le dosi uniche, rivolte a quei soggetti, che nei mesi scorsi avevano già contratto il Covid e per cui, come da indicazioni ministeriali, resta sufficiente una sola inoculazione. All'hub di prossimità è atteso un rinforzo di medici volontari in vista dell'ultima seduta, quella più numerosa con circa 200 somministrazioni per la maggior parte richiami, e con l'indicazione di coprire con una sola somministrazione tutti coloro, che ancora presentano una buona dose di anticorpi, e possono anticipare la loro regolarizzazione senza il bisogno di attendere i sei mesi canonici, prima di aderire alla vaccinazione. Fra questi, ci sono soggetti a cui la certificazione vaccinale è necessaria per presentarsi sul posto di lavoro. Dopo il 4 settembre il centro di prossimità di Gradara chiuderà i battenti dopo una stagione estiva, che non solo si è prolungata, ma ha fatto registrare anche sedute sold out ben oltre le aspettative, con punte di 293 somministrazioni, contribuendo a far innalzare, seppure non ancora con numeri importanti, la percentuale di vaccinati nei tre Comuni più periferici al confine con la Romagna. «Non è escluso il supporto dei medici di famiglia anche nel prosieguo della campagna di vaccinazione commenta la dottoressa Esposto ma non potrà essere però utilizzata la sede della palestra di Gradara, dal momento che verrà utilizzata dalle scuole e società sportive. Dovremo per questo valutare se l'Amministrazione o le Amministrazioni ci metteranno a disposizione altre sedi idonee, anche di dimensioni minori».

let. fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA