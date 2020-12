PESARO Due corse al giorno gratuite, almeno fino a dicembre, per gli operatori sanitari che decideranno di usare i 200 monopattini collocati nel territorio comunale. È l'iniziativa ideata da Bird, brand californiano che, in collaborazione con l'Amministrazione, ha pensato a come onorare in maniera utile, il lavoro del personale sanitario. «È bello vedere come le realtà private contribuiscano a fare rete e a mettere a disposizione le proprie unicità per rendere più semplice questo periodo complesso» ha detto Heidi Morotti, assessore alla Sostenibilità. Medici, infermieri, personale Usca etc potranno quindi raggiungere il posto di lavoro o muoversi per la città due volte al giorno (durata della corsa di 30 minuti massimo) per arrivare e tornare da ospedali, cliniche, campus, studi professionali, abitazioni. Il servizio sarà utile «anche per il personale che lavorerà allo screening Covid-19 previsto nel territorio comunale dal 18 al 23 dicembre 2020». «In un momento come questo ognuno di noi può e deve fare la propria parte - afferma Cristina Donofrio, general manager di Bird Italia -. Speriamo che il nostro contributo possa migliorare la vita di coloro che ogni giorno lavorano per la tutela della salute collettiva. Una mobilità alternativa ed elettrica, come quella dei monopattini, consente di impattare meno sull'ambiente e permette di viaggiare in sicurezza». L'approvazione richiede 2-3 giorni lavorativi.

