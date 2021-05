PESARO «Due anni difficili, drammatici, ho scoperto i grandi valori di questa comunità. Livello dei contagi incoraggianti, ma da non sottovalutare nella provincia, teniamo alta la guardia». Il prefetto Vittorio Lapolla non ha colto il suo trasferimento «come una sorpresa, perchè dopo due anni di permanenza in una sede, ogni giorno può essere quello buono per il trasferimento di un prefetto». Lapolla è stato chiamato a Roma ad assumere le funzioni di direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza. «Sono stati due anni impegnativi, complessi e anche drammatici in alcune fasi - il prefetto in uscita ha tracciato così un bilancio della sua attività a Pesaro ieri a margine della conferenza stampa per l'accordo sulle visite guidate a Palazzo Ducale - Ma sono due anni che proprio per tutte queste difficoltà e il carattere drammatico dell'emergenza sanitaria, soprattutto nella prima fase, da febbraio ad aprile 2020, mi hanno permesso di conoscere appieno alcuni valori di questa comunità: il grande spirito di sacrificio, il coraggio, il senso di solidarietà, la forza di volontà. Tutti valori che hanno convinto di affrontare e superare quella fase acuta dell'emergenza sanitaria e allo stesso tempo porre le basi per una ripartenza, un ritorno alla normalità che spero, anzi sono convinto, avverrà in maniera molto rapida, perchè questo è un territorio che ha dentro di sè gli anticorpi e la capacità di poter ripartire alla grande». Sulla situazione pandemica, il prefetto Lapolla parla di «dati incoraggianti, ma nella nostra provincia il numero dei contagi per quanto sia abbastanza contenuto, comunque continua ad avere livelli che ci devono indurre ad osservare al massimo le misure di contenimento previste. L'invito che mi sento di rivolgere, adesso che si sta tornando alla normalità, mentre le forze di polizia dovranno tornare ad occuparsi delle loro funzioni ordinarie, è importante che da parte dei cittadini ci sia una sorta di autocontrollo, un senso civico ancora maggiore per garantire che non ci sia una recrudescenza della pandemia». A Pesaro prenderà il suo posto l'attuale prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi. Ricciardi è nato a Caserta il 28 gennaio 1957 ed ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli. È coniugato e ha tre figli ed ha ricoperto il ruolo di prefetto di Trapani per due anni.

