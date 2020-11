PESARO Dopo il presidio spontaneo e senza sigle di una settimana fa in piazza del Popolo, dopo la successiva protesta della Fipe Confcommercio che ha coinvolto non solo i suoi associati, il terzo round della protesta contro le chiusure (anticipate o tout court) sarà domani pomeriggio, sempre alle 18.30 e sempre in piazza del Popolo. Chi sono gli organizzatori? Intanto il mondo Ho.re.ca, quello della ristorazione, locali e alberghi: i gestori si stanno nuovamente organizzando per scendere in piazza il 2 novembre. «Si è creata una situazione insostenibile spiega Marco Paolini tra i referenti dell'associazione così tanti locali rischiano di chiudere con gravi conseguenze per l'occupazione. Noi scenderemo in piazza del Popolo alle 18,30 con lo slogan Così Riprovateci voi. Vogliamo fare fronte comune e pacifico per manifestare il nostro dissenso a queste chiusure. Sarà un evento apartitico e apolitico». Tra gli organizzatori anche Nico Domenico Palombaro che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. «La protesta - spiega - si terrà in collaborazione con il gruppo Riprendiamoci il Paese e con il gruppo Adesso Basta coordinato da Umberto Carriera. Alla manifestazione aderiranno liberi cittadini, associazioni sportive, culturali, ricreative, imprenditori e lavoratori di vari settori. La manifestazione si prefigge l'obbiettivo di sensibilizzare le autorità e l'opinione pubblica sulla possibilità di gestire l'emergenza covid nel rispetto delle libertà individuali, di impresa e di associazione». Una situazione delicatissima in cui molti bilanci aziendali sono a rischio e con loro tutta la parte di lavoratori occupati. Secondo la Camera di Commercio sono 2385 le attività sospese in provincia di Pesaro Urbino (con 9345 addetti coinvolti). La partita degli aiuti con il Dl Ristori è aperta. Secondo i calcoli Cna sono 1.826 quelle che riceveranno i sostegni del Governo, mentre per 310 di queste nessun indennizzo. Si tratta di pizzerie al taglio, take away e rosticcerie. Il malcontento cresce.

