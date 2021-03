PESARO Dopo i test sierologici ed i tamponi nelle aziende, la Cna offre la sua presenza capillare nel territorio pesarese per contribuire ad accelerare la campagna di vaccinazione del mondo del lavoro e cercare di dare il proprio contributo alla lotta contro il Covid. Moreno Bordoni, segretario della Cna di Pesaro e Urbino rilancia la proposta fatta al ministro del lavoro Andrea Orlando a quello della salute, Roberto Speranza e al nuovo Commissario dell'emergenza generale Francesco Paolo Figliuolo nelle ore scorse dal presidente nazionale della Cna, Daniele Vaccarino. «Come Cna aggiunge Bordoni riteniamo che l'unico strumento per contrastare il proseguire di questa emergenza e frenarne l'impatto pesantissimo sull'economia, sia quello di intervenire massivamente con una veloce campagna vaccinale che aiuti le imprese e il Paese a riprendere progressivamente la normale attività. L'uscita dell'Italia e di questa provincia dalla crisi dipende dall'andamento della campagna vaccinale che però continua ad avere tempi troppo lunghi. Per questo siamo disponibili a mettere a disposizione da subito ogni nostra sede territoriale (sono 15 in tutta la provincia), e ben distribuite tra costa ed entroterra, per poter agevolare la campagna e permettere a tanti cittadini di raggiungere con facilità luoghi che già ben conoscono per adempimenti e servizi». E Cna aggiunge che ora non serve modificare i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro, che hanno dimostrato di funzionare evidenziando che non si può chiedere alle imprese più di quanto hanno fatto e continueranno a fare. I protocolli sottoscritti dalle parti sociali e gli oltre 20 codici di autoregolamentazione elaborati dalla Cna per ciascun settore hanno dimostrato di essere efficaci nel contrasto al Covid nei luoghi di lavoro. «Si tratta di norme dice - che anche nei mesi più difficili, hanno tutelato lavoratori e gli stessi imprenditori che, soprattutto nelle piccole imprese, lavorano l'uno accanto all'altro». Anche l'Inail rimarca dichiara che sette denunce di contagi sul lavoro da Covid su dieci riguardano il settore della sanità, dell'assistenza sociale e dell'amministrazione pubblica. Le imprese, anche le più piccole, si sono attrezzate, con fatica e con ingenti costi, per adottare e rispettare le molte regole e per contrastare il diffondersi del Covid nei luoghi di lavoro. Tutto ciò, a fronte di scarse e tardive misure di sostegno. Noi dunque conclude Bordoni siamo disponibili a fare la nostra parte e a renderci utili alla collettività non solo dal punto di vista logistico ma anche di informazione».

