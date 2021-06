PESARO Donne ed economia, un binomio essenziale per la buona salute della società, al centro della conferenza organizzata da Soroptmist Pesaro lo scorso sabato nella splendida cornice del Ristorante Castiglione di Pesaro. Tre professioniste del mondo finanziario hanno dibattuto sul tema Verso la felicità economica-Le Donne parlando di denaro e risparmio. Un tema di grandissimo interesse in un momento in cui si parla di parità di genere e dell'assenza delle donne in settori strategiche ai quali potrebbero invece dare grande apporto.

Debora Rosciani, scrittrice e giornalista di Radio 24 e le consulenti ed educatrici finanziarie Maria Luisa Visione e Barbara Strapazzini. Nodo focale del dibattito, la necessità, sempre più impellente nella nostra società, che le donne acquisiscano consapevolezza del proprio potere finanziario, costruendosi una solida stabilità economica che le renda indipendenti e protagoniste della comunità: un tema molto caro alle Sorores Optimae, che prima della pandemia, avvalendosi della collaborazione con la Banca d'Italia, avevano dato il via ad un corso di Educazione finanziaria rivolto proprio alle donne. La pandemia ha frenato ma non impedito il nostro progetto racconta Patrizia Bontempelli, Presidentessa del Soroptimist International di Pesaro. Il nostro obiettivo mira a formare una coscienza finanziaria nelle donne, nella consapevolezza che saper risparmiare è alla base dell'indipendenza

Il corso ambiva ad essere uno strumento per ridurre il divario di genere continua Mariolina Coppola, Presidentessa Nazionale del Soroptmist in collegamento da Napoli divario drammaticamente sottolineato dalla pandemia, che ha visto soprattutto donne perdere o rinunciare al lavoro. Il nostro motto è stato conto per contare: ovvero imparare il senso del risparmio, della programmazione economica familiare, per acquisire consapevolezza del proprio valore e accrescere l'assertività: nessuna donna deve sentirsi costretta a mollare: l'inclusione sociale passa in primis attraverso l'educazione finanziaria. La felicità economica è una conquista asserisce Maria Luisa Visione

Una meta da raggiungere che muove dalle decisioni del presente; in termini di autonomia le decisioni in ambito economico sono essenziali per costruire un futuro di libertà e consapevolezza delle proprie capacità.

el. ru.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

