PESARO Domenica 27 giugno, a Candelara, il 2° Circuito delle Candele, moto anteguerra in movimento. Un evento organizzato da Registro Storico Benelli e Registro Storico Rudge, con la Proloco di Candelara, per poter rivivere insieme i favolosi anni 30 del motociclismo italiano. La manifestazione, giunta quest'anno alla sua seconda edizione, sarà articolata in due momenti. Il primo sarà dedicato ad una splendida mostra statica allestita a partire dalle ore 8.30 fino alle 12.30 nella straordinaria cornice di Villa Berloni. In esposizione circa 70 motociclette italiane e straniere che hanno fatto la storia dell'epoca, in cui si è passati dalla bicicletta a motore (1910) ad un vero e proprio mezzo di trasporto su due e tre ruote, raggiunto alla fine degli anni 30. Il secondo, a partire dalle ore 9.30, si articolerà in una vera e propria mostra in movimento: grazie ad un percorso chiuso al traffico, di circa 1,5 km, creato ad hoc sulle strade di Candelara, le splendide moto anteguerra daranno il via ad una importante parata su strada. Durante la manifestazione si potranno ammirare motociclette di straordinaria bellezza, appartenenti a marchi che hanno davvero fatto la storia del motociclismo come Benelli, Guzzi, Rudge, Gilera, Ariel, Matchless, Norton, Bianchi. Tra le moto più importanti una Rudge Multi 500 del 1921, una Bianchi 500 del 1916, ma anche una Benelli 175 del 1926 e una Moto Molaroni del 1925, che per la prima volta nella storia scenderà in pista.

