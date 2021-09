PESARO Dirigenti scolastici e personale di segreteria, alla prova del controllo in ingresso del Green pass. «Già dal giorno precedente, l'addetto preposto - entra nel merito il dirigente del Marconi Riccardo Rossini accedendo alla piattaforma ministeriale, ha potuto vedere e verificare i nominativi dei docenti che risultano con la spunta rossa, ciò significa, che questi non sono vaccinati, né in possesso della carta verde, per questo al momento dell'entrata in servizio sono tenuti a esibire il certificato dell'ultimo tampone valido. Dall'elenco completo dei nominativi in servizio il primo giorno e caricati in piattaforma, qualcuno è risultato in rosso. Per noi dirigenti scolastici questa piattaforma è di grande aiuto, altrimenti pensare di controllare ogni giorno dai 150 ai 200 insegnanti e oltre, sarebbe impossibile. Defezioni no, nel senso che non ci sono casi di docenti o operatori che non vengono fatti accedere. Al momento almeno l'istituto Marconi, ha il 94% di vaccinati fra docenti e personale scolastico, e il 6% che invece ogni tre giorni si tampona. Per quanto riguarda invece i nostri ragazzi almeno per ora ci troviamo di fronte a una situazione anche in prospettiva ben diversa rispetto ad un anno fa. C'è infatti un 60-70 per cento di studenti vaccinati a prima dose, e un 30 per cento a doppia dose».

