PESARO Dietro l'asettico elenco dei contagi, le cui comunicazioni si sono fermate a ieri mattina con 124 casi nel Pesarese, ci sono situazioni dei grande allarme che scuotono i centri minori comunque toccati dalla contagiosità del Covid-19. Tra le comunità dell'entroterra Terre Roveresche ha i numeri più significativi: 13 persone in isolamento presso le proprie abitazioni e di queste, una risulta positiva al virus. Comunque tutte le persone non presentano complicazioni o necessità di cure ospedaliere. Ieri a San Costanzo è stato registrato il primo caso di positività mentre a Mondavio sono attualmente in quarantena 3 persone. Anche Mondolfo registra due casi mentre Monte Porzio uno solo. Tre pazienti sono risultati positivi a Vallefoglia. L'ordinanza firmata dal presidente Ceriscioli lo scorso 3 marzo dava conto dei contagi per ogni comune della provincia ma i dati di allora non sono mai stati aggiornati. In quella data i contagi erano 55 ed essendo arrivati a 124 è evidente che la mappa si è evoluta insieme a quella, molto più numerosa, delle persone in auto isolamento volontario. L'attivazione del pre-triage all'ospedale di Urbino dovrebbe rendere più semplici le verifiche nell'entroterra.

