PESARO Devono sostenere la maturità, ma nell'attesa fanno training partecipando al CaterChef, Filippo Roberti, della 5^D del Santa Marta, è il primo vincitore del CaterChef, il game show del CaterTour che venerdì pomeriggio, in piazza del Popolo ha messo in gara quattro giovanissimi aspiranti pasticceri e chef dell'istituto alberghiero Santa Marta. Roberta Esposito (5^E), Guo Weijie (5^D), Sofia Calzolari (5^E) e Filippo Roberti, si sono sfidati a colpi di nozioni sulle tipicità culinarie locali, sui piatti più amati da Gioachino Rossini e sulle ricette più famose degli artisti della cucina marchigiani. A guidare la gara sono stati, dalle 18, Filippo Solibello e Marco Ardemagni, conduttori di Caterpillar AM di Rai Radio2; giudici inflessibili della gustosa sfida sono stati l'ambasciatore pesarese Stefano Ciotti, chef Nostrano dell'omonimo ristorante in piazzale della Libertà; Luca Facchini, chef e insegnante di Cucina dell'istituto Panzini di Senigallia e Barbara Settembri, executive chef e titolare del ristorante La Locanda Matteri di Sant' Elpidio a Mare. Alla fine, ad aver la meglio, e ad aggiudicarsi la t-shirt dedicata alla campagna per la liberazione di Patrick Zaki di Amnesty International e Libera, è stato Filippo Roberti che ha saputo indicare correttamente l'ingrediente più amato dal compositore pesarese il tartufo nero -, indicare quelli che contraddistinguono la pizza rossini, ed indicare il nome scientifico degli spaccasassi.

