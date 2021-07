PESARO Demanio marittimo: «A breve - argomenta il consigliere regionale dem Andrea Biancani - dovrebbe arrivare una prima risposta al problema dei canoni minimi aumentati del 700%. Nella conversione in legge del decreto sostegni bis è stato rivisto il canone per le attività sportive e sociali senza scopo di lucro per il 2021. Non risolto invece il problema delle piccole attività commerciali. Mi auguro che l'autorità portuale, approvata la legge, emetta un nuovo bando per i posti barca con tempi ristretti per l'utilizzo della nuova darsena». L'aumento dei canoni minimi, da 360 a 2500 euro, per tutte le concessioni di utilizzo di aree del demanio marittimo, indipendentemente dalle finalità e dalla tipologia di attività da svolgervi, ha creato da subito non pochi problemi. Per l'eccessivo aumento dei canoni, l'ultimo bando per la concessione dei posti barca sulla darsena del porto di Pesaro, ad esempio, era andato deserto, con solo due domande a fronte di 28 posti. «Per questo motivo - spiega Biancani - mi sono attivato per trovare delle soluzioni. Alla Regione ho chiesto, tramite un'interrogazione, di attivarsi per chiedere un cambiamento netto della legge. In questi giorni mi sono confrontato spesso con l'onorevole Alessia Morani e ci siamo accertati che è stato presentato ed approvato, in Commissione Bilancio alla Camera, un emendamento che prevede, almeno per il 2021, di abbassare il canone a 500 euro per le attività senza scopo di lucro. Purtroppo si tratta di una soluzione temporanea, per il solo 2021, e che lascia aperto il problema delle piccole attività commerciali. La nuova norma deve diventare definitiva, dopo il voto al Senato, entro il 24 luglio. Ho sentito anche l'Autorità Portuale per chiedere che, appena ciò accadrà, si possa emettere un nuovo avviso pubblico per la concessione dei posti barca liberi. Una nuovo bando da chiudere nel giro di pochi giorni, in modo da poter permettere l'utilizzo della nuova darsena almeno per la gran parte di agosto. In un periodo in cui gli enti locali, come il Comune di Pesaro, hanno ridotto o azzerato il costo delle concessioni di suolo pubblico al fine di favorire la ripresa post covid, lo Stato, sul demanio marittimo, fino ad ora è andato nella direzione opposta. Questo vuol dire che ad esempio se oggi un ristorante sito su suolo demaniale volesse allargare lo spazio esterno dovrebbe pagare un canone minimo di 2500 euro, mentre un ristorante su suolo pubblico comunale non pagherebbe nulla. Questo comporta che due attività dello stesso tipo, nello stesso comune, abbiano trattamenti e costi molto differenti».

