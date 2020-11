PESARO Dall'ospedale Marche Nord alla panoramica dell'Area vasta 1 con i suoi ospedali e strutture territoriali. Riflettori puntati sull'ospedale di Urbino. Con la riorganizzazione delle strutture che accolgono malati della provincia e pazienti trasferiti dal resto delle Marche, il nosocomio ducale ha attivato un padiglione filtro e riservato ai casi Covid positivi. Sono sette i pazienti al momento ricoverati al suo interno, ma che attendono di essere trasferiti nelle strutture di Marche Nord dedicate ai pazienti Covid. La scelta che sta per intraprendere la direzione ospedaliera urbinate, vede la creazione di percorsi differenziati e separati per i vari iter della diagnostica per immagini. La struttura ospedaliera infatti dopo aver attivato nell'estate scorsa alcuni spazi filtro in Medicina d'urgenza, ora si sta di nuovo organizzando in base anche agli sviluppi della rinnovata emergenza. Ricordiamo che l'ospedale di Urbino, fino a pochi mesi fa era stato dichiarato, nelle intenzioni, ospedale Covid free ma, soprattutto nella fase iniziale, c'erano stati diversi problemi. Allo stato attuale, per arginare il rischio all'interno della struttura, come già accaduto nella prima emergenza, di una compresenza fra pazienti positivi e altri casi in ingresso sospetti, l'ospedale intende prevedere fasce orarie determinate da riservare alle prestazioni della radiologia per diagnostica e tac, a cui accederanno solo quei pazienti, interni o in ingresso alla struttura ma con sintomi sospetti o con tampone positivo. Si dovrà valutare poi anche il ripristino dei reparti filtro di pre-triage. Nella struttura di Fossombrone invece l'Area Vasta si sta attivando per un percorso a sé stante. Questa mattina, tra l'altro, il consigliere regionale Giacomo Rossi dovrebbe incontrare l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini dopo aver già coinvolto in merito anche il responsabile dell'Area Vasta 1 Romeo Magnoni per valutare l'utilizzo dei reparti vuoti dell' ospedale di Fossombrone, nella fattispecie quelli dell' ex medicina, nel caso in cui la struttura torni di nuovo per post acuti Covid come nella prima ondata dell'emergenza sanitaria.

