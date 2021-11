PESARO Dal quadrivio centrale, via Branca-via Rossini fino alle vie secondarie, nell'allestimento di questa edizione di Pesaro nel cuore, si nota l'assenza del tradizionale tappeto rosso, che finora aveva caratterizzato il percorso. Lungo le vie secondarie la sola attrattiva è il passaggio del trenino We Pesaro Express che tocca via Passeri, vie Pedrotti, via Gavelli per arrivare a Corso XI Settembre. L'organizzazione del trenino del Natale è affidata al gruppo Dits-Dinner in the Sky, lo stesso del maxi scivolo di ghiaccio in via Curiel. Se il giro sul trenino è ormai rodato per l'Ice Slide dopo l'inaugurazione e l'afflusso di ieri, gli organizzatori annunciano già delle migliorie e correttivi per evitare assembramenti nel weekend, che possono intralciare il passaggio stesso del trenino fra piazzale Lazzarini-via Branca e auto e mezzi autorizzati a circolare in ztl. Alla biglietteria dell'Ice Slide, Anna spiega come funziona l'accesso all'attrazione: «Quattro discese, e possono scivolare solo quattro persone per volta, siano famiglie con bambini piccoli o ragazzi. Tantissimi gli adolescenti di 12 o 15 anni, che hanno preso d'assalto l'attrazione. Visto un flusso così alto e altrettanto ne aspettiamo per oggi, fra i correttivi proprio per evitare l'assiepamento di curiosi e ragazzi di fronte alla discesa, potremo posizionare delle transenne per separare gli accessi e incanalare meglio quanti sono in attesa di salire prima di fare il biglietto».

In questa attrazione ovviamente c'è l'obbligo della mascherina non è previsto il Green pass, che invece viene richiesto al villa di Babbo Natale, alla pista di ghiaccio e per le iniziative organizzate.

