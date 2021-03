PESARO Dal 29 marzo si apriranno le prenotazioni online sul portale Eni-Poste anche per le altre categorie e fasce di età, indicate dal piano vaccinale nazionale, che in settimana verrà recepito dal Servizio salute della Regione. La settimana che si apre, intanto, sarà l'ultima al Monaldi: giovedì il termine delle somministrazioni e da venerdì 26 al via le operazioni di allestimento della nuova sede unica all'ex Ristò. Dal prossimo lunedì la nuova sede sarà operativa, ma per il momento non verranno attivate postazioni vaccinali aggiuntive. Protezione civile e volontari di Croce Rossa attendono il sopralluogo di giovedì per capire la disposizione dei nuovi spazi. Obiettivo che i coordinatori del Dipartimento di Prevenzione e del Distretto di Pesaro si sono dati, è arrivare almeno in una prima fase, al migliaio di somministrazioni in una giornata. Saranno trasferite all'ex Ristò le 8 postazioni tuttora attive al Monaldi ma con l'intenzione di aprirne almeno 10. Sulla base delle indicazioni di Asur, almeno fino alla prima decade di aprile si procederà all'ex Ristò vaccinando la categoria degli over 80 da terminare, poi insegnanti e personale scolastico. Il calendario: l'intenzione di Asur, osserva il referente di Protezione civile Ugo Schiaratura, almeno sulla base della bozza inoltrata, è partire subito dopo il periodo di Pasqua, dalla prima decade di aprile con le chiamate vaccinali alla popolazione pesarese dai 70 ai 79 anni per procedere poi a partire da fine aprile-prima decade di maggio con la fascia dei sessantenni. «Se al centro Monaldi finora si è avuta difficoltà a gestire un flusso di circa 800 vaccinazioni - prosegue Schiaratura - a parità di postazioni nella nuova sede, saremo comunque in grado di aumentare il carico fino a 200-300 soggetti in più da vaccinare ogni giorno». Restano però aperte due problematiche alle quali il direttore di Area Vasta 1 Romeo Magnoni ed Eugenio Carlotti per il Dipartimento di Prevenzione, attendono risposte dal Servizio Salute regionale: personale medico, infermieristico e amministrativo aggiuntivo tale da arrivare progressivamente nei prossimi mesi a 12 o 16 postazioni attive oltre ai quantitativi di vaccini disponibili da stoccare per la nostra Area Vasta.

